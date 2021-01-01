Pentagon F-35'lerin tam kapasite seri üretim kararını askıya aldı
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Pentagon F-35'lerin tam kapasite seri üretim kararını askıya aldı

01.01.2021 23:35 | Son Güncelleme: 01.01.2021 23:38
Pentagon F-35'lerin tam kapasite seri üretim kararını askıya aldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), muharebe testlerinin gecikmesi nedeniyle F-35 uçaklarının tam kapasite seri üretim kararını askıya aldığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), muharebe testlerinin gecikmesi nedeniyle F-35 uçaklarının tam kapasite seri üretim kararını askıya aldığını açıkladı.

Pentagon Satın Alma ve İdame İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord tarafından alınan karar, Lord'un sözcüsü Jessica Maxwell tarafından duyuruldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve teknik sorunlar nedeniyle F-35 uçaklarının tam kapasite seri üretimine başlanmasının süresiz olarak ertelendiğini belirten Maxwell, düşük hızlı seri üretimin ise planlandığı şekilde devam ettiğini vurguladı.

Pentagon yaklaşık 3 yıldır uçağın muharebe simülasyon testlerinin tamamlanmasını beklerken, Kovid-19 salgını ve diğer teknik sebeplerin, söz konusu testleri geciktirdiği belirtildi.

Buna göre Pentagon, F-35'lerin seri üretimi için ayrılan 398 milyar dolarlık bütçeyi beklemeye almış oldu.

20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Joe Biden'ın savunma ekibinin, F-35 programının bundan sonraki gidişatına ve tam kapasite seri üretim kararının akıbetine karar vermesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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