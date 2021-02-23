Pentagon, Erbil ve Bağdat saldırılarının faillerine yönelik incelemesini hala tamamlayamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pentagon, Erbil ve Bağdat saldırılarının faillerine yönelik incelemesini hala tamamlayamadı

23.02.2021 20:57 | Son Güncelleme: 23.02.2021 21:00
Pentagon, Erbil ve Bağdat saldırılarının faillerine yönelik incelemesini hala tamamlayamadı

Irak'ta ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Erbil Havalimanı saldırısının üzerinden bir hafta, Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'ye yönelik saldırının üzerinden ise 1 gün geçti ancak ABD ordusu, saldırıların faillerini tespit etmeye yönelik incelemesini henüz tamamlayamadı.

Irak'ta ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Erbil Havalimanı saldırısının üzerinden bir hafta, Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'ye yönelik saldırının üzerinden ise 1 gün geçti ancak ABD ordusu, saldırıların faillerini tespit etmeye yönelik incelemesini henüz tamamlayamadı.

Daha önce düzenlenen benzer saldırılarda kısa süre içinde İran'ı ve İran destekli Şii milisleri suçlamasına rağmen, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) bu saldırılara yönelik incelemeyi ABD Başkanı Joe Biden'ın İran nükleer anlaşmasına dönme girişimlerine zarar vermemek için uzattığı iddia ediliyor.

Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pentagon Sözcüsü John Kirby, Erbil Havalimanı ve Irak hükümet binalarının bulunduğu Bağdat'taki "Yeşil Bölge'ye" yapılan saldırıya ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve saldırının faillerine yönelik bir tespitlerinin henüz söz konusu olmadığını söyledi.

ABD askerlerinin daha önce konuşlu olduğu üslere yönelik saldırılarda İran silahlarının kullanıldığını belirten Kirby, "Şu anda saldırıların arkasında kimin olduğu ve hangi grubun bunları düzenlediği konusunda herhangi bir atıfta bulunamam." ifadelerini kullanması dikkati çekti.

Bu saldırıların faillerini tespit etmede aceleci davranmayacaklarını ifade eden Kirby, Pentagon'un, Biden yönetiminin İran ile anlaşma ihtimaline zarar vermemek için ülkeyi işaret etmek istemediği yönündeki sorulara ise tepki gösterdi.

Kirby, "Kimse, İran'ın halen teşkil ettiği önemli güvenlik sınamalarını göz ardı ediyor değil. Bu konuda hiç çekingen davranmadık. Bu saldırılar konusunda bir yargıya varma konusunda da kimsenin acelesi yok." diye konuştu.

Sözcü, Irak yönetiminin de bu saldırıları ciddiye aldığını ve bunları incelemek istediğini, ABD'nin ise buna izin verdiğini dile getirdi.

Erbil'e yönelik roket saldırısı

ABD'li güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, 15 Şubat'ta, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil Uluslararası Havalimanı ve kente toplam 14 roketle saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, 1 sözleşmeli personel hayatını kaybetmiş, 3 sivil, 5 sözleşmeli personel ve 1 ABD askeri olmak üzere 9 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı Irak'taki eylemlerde daha önce ismi duyulmayan "Saraya Evliya ed-Dam" adlı bir grup üstlenmişti.

Olayın ardından bölgesel ve uluslararası bazı basın organlarında saldırının arkasında İran ve ona yakın grupların olduğu ileri sürülmüştü.

-Bağdat'a da saldırdılar

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 22 Şubat'ta, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlenmiş, 2 roketle düzenlenen saldırıda herhangi bir zayiatın olmadığı bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Donald Trump Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Barış Manço Mustafa Ceceli Meltem Miraloğlu
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Hüseyin Göçek Sergen Yalçın
Tüm Haberler Mart Manisa Göztepe Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pentagon, Erbil ve Bağdat saldırılarının faillerine yönelik incelemesini hala tamamlayamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 21:06:38. #1.16#
title