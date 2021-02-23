Pentagon, Erbil ve Bağdat saldırılarının faillerine yönelik incelemesini hala tamamlayamadı

Irak'ta ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Erbil Havalimanı saldırısının üzerinden bir hafta, Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'ye yönelik saldırının üzerinden ise 1 gün geçti ancak ABD ordusu, saldırıların faillerini tespit etmeye yönelik incelemesini henüz tamamlayamadı.

Irak'ta ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Erbil Havalimanı saldırısının üzerinden bir hafta, Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'ye yönelik saldırının üzerinden ise 1 gün geçti ancak ABD ordusu, saldırıların faillerini tespit etmeye yönelik incelemesini henüz tamamlayamadı.

Daha önce düzenlenen benzer saldırılarda kısa süre içinde İran'ı ve İran destekli Şii milisleri suçlamasına rağmen, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) bu saldırılara yönelik incelemeyi ABD Başkanı Joe Biden'ın İran nükleer anlaşmasına dönme girişimlerine zarar vermemek için uzattığı iddia ediliyor.

Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pentagon Sözcüsü John Kirby, Erbil Havalimanı ve Irak hükümet binalarının bulunduğu Bağdat'taki "Yeşil Bölge'ye" yapılan saldırıya ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve saldırının faillerine yönelik bir tespitlerinin henüz söz konusu olmadığını söyledi.

ABD askerlerinin daha önce konuşlu olduğu üslere yönelik saldırılarda İran silahlarının kullanıldığını belirten Kirby, "Şu anda saldırıların arkasında kimin olduğu ve hangi grubun bunları düzenlediği konusunda herhangi bir atıfta bulunamam." ifadelerini kullanması dikkati çekti.

Bu saldırıların faillerini tespit etmede aceleci davranmayacaklarını ifade eden Kirby, Pentagon'un, Biden yönetiminin İran ile anlaşma ihtimaline zarar vermemek için ülkeyi işaret etmek istemediği yönündeki sorulara ise tepki gösterdi.

Kirby, "Kimse, İran'ın halen teşkil ettiği önemli güvenlik sınamalarını göz ardı ediyor değil. Bu konuda hiç çekingen davranmadık. Bu saldırılar konusunda bir yargıya varma konusunda da kimsenin acelesi yok." diye konuştu.

Sözcü, Irak yönetiminin de bu saldırıları ciddiye aldığını ve bunları incelemek istediğini, ABD'nin ise buna izin verdiğini dile getirdi.

Erbil'e yönelik roket saldırısı

ABD'li güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, 15 Şubat'ta, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil Uluslararası Havalimanı ve kente toplam 14 roketle saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, 1 sözleşmeli personel hayatını kaybetmiş, 3 sivil, 5 sözleşmeli personel ve 1 ABD askeri olmak üzere 9 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı Irak'taki eylemlerde daha önce ismi duyulmayan "Saraya Evliya ed-Dam" adlı bir grup üstlenmişti.

Olayın ardından bölgesel ve uluslararası bazı basın organlarında saldırının arkasında İran ve ona yakın grupların olduğu ileri sürülmüştü.

-Bağdat'a da saldırdılar

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 22 Şubat'ta, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlenmiş, 2 roketle düzenlenen saldırıda herhangi bir zayiatın olmadığı bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri