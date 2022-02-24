Pentagon, dün gece 75 Rus savaş uçağının Ukrayna'ya girdiğini, Rus ordusunun Ukrayna'ya 100 civarında füze fırlattığını ve 10 hava üssünü vurduğunu... - Haberler
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Pentagon, dün gece 75 Rus savaş uçağının Ukrayna'ya girdiğini, Rus ordusunun Ukrayna'ya 100 civarında füze fırlattığını ve 10 hava üssünü vurduğunu...

AA, Kasım İleri - Güncel
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Pentagon, dün gece 75 Rus savaş uçağının Ukrayna'ya girdiğini, Rus ordusunun Ukrayna'ya 100 civarında füze fırlattığını ve 10 hava üssünü vurduğunu...

Pentagon, dün gece 75 Rus savaş uçağının Ukrayna'ya girdiğini, Rus ordusunun Ukrayna'ya 100 civarında füze fırlattığını ve 10 hava üssünü vurduğunu açıkladı.

Pentagon, dün gece 75 Rus savaş uçağının Ukrayna'ya girdiğini, Rus ordusunun Ukrayna'ya 100 civarında füze fırlattığını ve 10 hava üssünü vurduğunu açıkladı.

AA / Kasım İleri - Güncel

Pentagon, Ukrayna, Savaş, Rus, Güncel, Haberler

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