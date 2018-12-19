Pentagon: "Deaş Operasyonları Bitince Geri Çekileceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD askerinin Suriye'den çekileceğini duyurması üzerine Pentagon, terör örgütü DEAŞ'a yapılan operasyonlar bitince geri çekileceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerinin Suriye'deki asıl görevleri olan terör örgütü DEAŞ'ın temizlenmesini başardıklarını ve geri çekileceklerini açıklamasının ardından Pentagon'dan açıklama geldi. Pentagon, DEAŞ'a yapılan operasyon bitince geri çekileceklerini duyurdu. Açıklamada, yaklaşık 2 bin Amerikan askerinin 60-100 gün içinde çekileceği kaydedildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA