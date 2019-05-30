Pentagon'dan Yunanistan'a sevkiyat açıklaması

Pentagon Sözcüsü Pahon, ABD'nin Yunanistan'a yığınak yaptığı iddialarını yalanlayarak Amerikan ordusunun yaz boyunca 9 ülkede yapılacak tatbikatlar için Yunanistan'daki bir limanı geçiş güzergahı olarak kullandığını açıkladı.

Pentagon'dan Yunanistan'a sevkiyat açıklaması

Pentagon Sözcüsü Pahon, ABD'nin Yunanistan'a yığınak yaptığı iddialarını yalanlayarak Amerikan ordusunun yaz boyunca 9 ülkede yapılacak tatbikatlar için Yunanistan'daki bir limanı geçiş güzergahı olarak kullandığını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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