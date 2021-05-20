Pentagon'dan yeni UFO açıklaması Görüntüler inceleniyor
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Pentagon'dan yeni UFO açıklaması Görüntüler inceleniyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pentagon'dan yeni UFO açıklaması: Görüntüler inceleniyorABD, (DHA)- ABD'de San Diego kıyılarında donanmaya ait bir geminin yakınında çekilen UFO görüntülerine ilişkin Pentagon'dan "Görüntüler inceleniyor" açıklaması geldi.

Pentagon'dan yeni UFO açıklaması: Görüntüler inceleniyor

ABD, (DHA)- ABD'de San Diego kıyılarında donanmaya ait bir geminin yakınında çekilen UFO görüntülerine ilişkin Pentagon'dan "Görüntüler inceleniyor" açıklaması geldi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı Pentagon'un elindeki UFO görüntüleri tartışması devam ediyor. Ülkenin San Diego kenti kıyılarında siyah bir objenin denize inerek ortadan kaybolduğu görüntülere Pentagondan açıklama geldi. Pentagon, görüntülerin incelendiğini, raporun kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı. ABD donanması FLIR1 adını verdiği bir video kaydetti. 2015 yılında kaydedilen görüntülerde bir cismin gökyüzünde hareket ettiği görülüyor. Atlantik Okyanusunun 35 bin feet yukarısında üçgen şeklinde bir obje Pentagon tarafından tanımlanamayan uçan nesne olarak nitelendirildi. Görüntüleri paylaşan belgeselci Jeremy Corbell, 'Bu ya dünyadan ya da değil, henüz bilmiyoruz. Bu öğrenmeye devam edeceğimiz daha büyük bir şeyin parçası' dedi.

TARTIŞMAYA OBAMA DA KATILDI

ABD eski Başkanı Barack Obama da UFO ile ilgili yaptığı açıklamada, videoda gözüken nesnelerin ne olduklarını çözemediklerini ifade etti.Obama, 'Tam olarak nasıl hareket ettiklerini ve yönlerini bilmiyoruz. Kolay açıklanabilir bir rotaları da yok. Tahminimce insanlar halen bu işin araştırılmasına oldukça önem veriyor ama bugün size söyleyebilecek başka bir şeyim yok.' ifadelerine yer vermişti.

Pentagon'dan yeni UFO açıklaması Görüntüler inceleniyor
Pentagon'dan yeni UFO açıklaması Görüntüler inceleniyor
Pentagon'dan yeni UFO açıklaması Görüntüler inceleniyor
Pentagon'dan yeni UFO açıklaması Görüntüler inceleniyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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