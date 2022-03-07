Pentagon'dan üst düzey yetkili, Rusya'nın Ukrayna'da savaşmak üzere Suriye'den savaşçı topladığı haberlerinin doğru olduğunu söyledi.
AA, Kasım İleri - Güncel
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Pentagon'dan üst düzey yetkili, Rusya'nın Ukrayna'da savaşmak üzere Suriye'den savaşçı topladığı haberlerinin doğru olduğunu söyledi.
Pentagon'dan üst düzey yetkili, Rusya'nın Ukrayna'da savaşmak üzere Suriye'den savaşçı topladığı haberlerinin doğru olduğunu söyledi.
Avrupa'nın #Rusya 'ya uyguladığı yaptırımlar sizce yeterli mi? #RusyaUkrayna | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 6, 2022
AA / Kasım İleri - Güncel