Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'da hava üstünlüğü elde edemediğini ve ilerleyişlerinin tahmin edildiği kadar hızlı olmadığını...
AA, Kasım İleri - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'da hava üstünlüğü elde edemediğini ve ilerleyişlerinin tahmin edildiği kadar hızlı olmadığını söyledi.
Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'da hava üstünlüğü elde edemediğini ve ilerleyişlerinin tahmin edildiği kadar hızlı olmadığını söyledi.
AA / Kasım İleri - Güncel