Pentagon'dan Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yardıma onay ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Ukrayna ordusuna 2020 Savunma Bütçesi kapsamında öngörülen 250 milyon dolarlık askeri yardım yapılmasına onay verdiği bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Ukrayna ordusuna 2020 Savunma Bütçesi kapsamında öngörülen 250 milyon dolarlık askeri yardım yapılmasına onay verdiği bildirildi.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, bu yardımla "Rusya'nın saldırganlığına karşı ülkeyi savunması için" Ukrayna ordusuna ek eğitim ve ekipman sağlanacağı belirtildi.

Yardımın 125 milyon dolarının Ukrayna hükümetinin yolsuzluklara karşı mücadelede kaydettiği ilerlemeye bağlı olacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yardım paketinde, Ukrayna'nın savunma kabiliyetini ve denizdeki durumsal farkındalık kapasitesini artıracak ekipman, hava sahasını gözetlemek için hava gözlem sistemleri, Ukrayna Kara ve Özel Kuvvetlerinin komuta, kontrol ve dayanıklılığını artırmak için topçu atışlarına karşı radar ve taktiksel ekipman, tıbbi destek ve çatışmadan tahliye prosedürlerine ilişkin eğitim ekipmanı, Rusya'nın siber saldırıları ve dezenformasyon operasyonlarına karşı siber savunma ve stratejik iletişim ekipmanı bulunuyor."

Ukrayna'ya yapılacak yardımlar geçen yıl ABD'de büyük tartışmaya neden olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'e, Demokrat Parti başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'daki iş anlaşmalarını araştırması karşılığında bütçe yasası kapsamında öngörülen yardımları sağlayabileceğini söylediği iddia edilmişti.

Kaynak: AA