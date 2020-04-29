Pentagon'dan Türkiye'ye tıbbi yardım teşekkürü
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Pentagon'dan Türkiye'ye tıbbi yardım teşekkürü

ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO Politikalarından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Ryan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ABD'ye gönderdiği tıbbi yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Pentagon'dan Türkiye'ye tıbbi yardım teşekkürü
29.04.2020 21:14 | Son Güncelleme: 29.04.2020 21:14

ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO Politikalarından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Ryan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ABD'ye gönderdiği tıbbi yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Ryan, "Türkiye'ye ABD'ye yaptığı yardım ve Kovid-19 ile mücadelede NATO içerisinde gösterdiği örnek liderlikten dolayı müteşekkiriz." açıklamasında bulundu.

Türk ve Amerikan yetkililerinin bir haftadır bu yardımı koordine ettiklerini belirten Ryan, "Türkiye'nin İtalya ve İspanya, İngiltere ve Balkanlar'a yaptığı yardım gibi ABD'ye yaptığı yardım da NATO koordinasyonu ile yapıldı." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin desteğinin, ülkelerin zor zamanlarda birlikte çalışmasına örnek teşkil ettiğini belirten Ryan, "Bu krizin üstesinden gelmeye çalıştığımız bir zamanda, Türkiye ABD'ye yardım ederken, ABD olarak biz de yapabildiğimiz ölçüde başka müttefiklere yardım etmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin yardım eli ABD'ye de uzandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, ABD'ye gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A400M tipi askeri kargo uçağı, ABD saatiyle 17.30 civarında (TSİ 00.30) başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne inmişti.

Kolilerde, 500 bin maske, 400 bin önlük, 2 bin litre dezenfektan, 500 yüz koruyucu ve 400 N95 tipi maske ile 1500 koruyucu gözlük olduğu bildirilmişti.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de 1 milyondan fazla kişiye Kovid-19 teşhisi konulurken, 57 binden fazla kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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