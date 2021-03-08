Pentagon'dan Tatvan'da şehit olan askerler için taziye
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Pentagon'dan Tatvan'da şehit olan askerler için taziye

08.03.2021 23:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 23:53
Pentagon'dan Tatvan'da şehit olan askerler için taziye

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, geçtiğimiz hafta Tatvan'da düşen askeri helikopterde şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, geçtiğimiz hafta Tatvan'da düşen askeri helikopterde şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) günler sonra Tatvan'da yaşanan askeri helikopter kazası için taziye mesajı geldi. Pentagon Sözcüsü John Kirby sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçtiğimiz hafta Tatvan'da düşen askeri helikopterde şehit olan askerler için başsağlığı diledi. Taziye mesajına Milli Savunma Bakanlığını etiketleyen Kirby, "Savunma Bakanlığı Türkiye'nin güneydoğusunda Türk askerlerinin kaybıyla sonuçlanan trajik helikopter kazasından üzüntü duyuyor. Kaybedilen hayatlar için NATO müttefikimiz Türkiye'ye başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileriz" dedi.

Bingöl'den kalkan askeri helikopter, 4 Mart'ta Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşmüştü. Kazada 11 asker şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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