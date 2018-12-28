Pentagon'dan, Suriye'den 'kontrollü' çekilme açıklaması

Pentagon, "ABD'nin Suriye'de koalisyona verdiği desteğin bundan sonraki aşaması, kuvvetlerin güvenliğini sağlamak üzere tüm tedbirleri alırken, iyi düşünülmüş, karşılıklı desteğe dayanan ve kontrollü çekilmeye yöneliktir.

Pentagon'dan, Suriye'den 'kontrollü' çekilme açıklaması

Pentagon, "ABD'nin Suriye'de koalisyona verdiği desteğin bundan sonraki aşaması, kuvvetlerin güvenliğini sağlamak üzere tüm tedbirleri alırken, iyi düşünülmüş, karşılıklı desteğe dayanan ve kontrollü çekilmeye yöneliktir." açıklaması yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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