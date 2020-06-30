Pentagon'dan "Rusya'nın, Taliban'a para teklifi" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması
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Pentagon'dan "Rusya'nın, Taliban'a para teklifi" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ellerinde "Rus istihbaratının Afganistan'da ABD'ye ve Koalisyon kuvvetlerine yönelik saldırı için Taliban ve bağlantılı örgütlere para ödediğine dair" iddiaları doğrulayan kanıt bulunmadığını açıkladı.

Pentagon'dan
30.06.2020 20:49 | Son Güncelleme: 30.06.2020 20:52

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ellerinde "Rus istihbaratının Afganistan'da ABD'ye ve Koalisyon kuvvetlerine yönelik saldırı için Taliban ve bağlantılı örgütlere para ödediğine dair" iddiaları doğrulayan kanıt bulunmadığını açıkladı.

"Rusya'nın Afganistan'daki ABD askerlerinin öldürülmesine yönelik ülkedeki bazı örgütlere para ödediği ve bu bilginin ABD Başkanı Donald Trump'a ulaştığı halde yönetimin herhangi bir adım atmadığı" iddiaları, Washington'da tartışılmaya devam ediyor.

Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Ulusal Güvenlik Konseyinin (NSC) ardından Pentagon ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğünden (DNI) açıklama geldi.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, "Savunma Bakanlığı, Rus GRU ajanlarının, ABD ve Koalisyon kuvvetlerine yönelik Afganistan'da düşmanca bir faaliyet içine girdikleri istihbaratını değerlendirmeye devam ediyor. Bugüne dek Pentagon'da açık kaynaklarda belirtilen iddiaları doğrulayacak kanıt bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Hoffman, Pentagon'un Afganistan'da ve dünyanın diğer yerlerinde Amerikan askerlerinin güvenliğini son derece ciddiye aldığını ve potansiyel tehditlere karşı her zaman Amerikan askerlerine zarar gelmesini önlemek için tedbirlerli davrandıklarını kaydetti.

"Hem Başkan'ı hem de Kongre liderlerini bilgilendireceğiz"

Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Amerikan ve koalisyon askerlerinin güvenliğinin hem ABD Başkanı Trump hem de Amerikan istihbaratı için önemli bir konu olduğunu belirtti.

İstihbarat bilgilerinin sızdırılmasının kurumlar arası çalışmayı kötü etkilediğine ve Amerikan kuvvetlerini riske atmanın yanı sıra suç teşkil ettiğine dikkati çeken Ratcliffe, şunları kaydetti:

"Medyada yer alan istihbari iddiaları incelemeye devam ediyoruz ve uygun bir zamanda hem Başkan'ı hem de Kongre liderlerini bilgilendireceğiz. Bu, olması gereken bir analitik süreçti. Maalesef ki yetki dışında yapılan bu sızdırmalar, söz konusu iddialarla ilgili tam bilgileri ortaya çıkarma kabiliyetimizi tehlikeye atmıştır."

İddialara ilişkin diğer açıklamalar

Gün içinde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien konuyla ilgili "ABD halkının güvenine gizli bilgileri sızdırarak ihanet eden yetkililerin eylemleri, ulusal güvenliğimizi tehlikeye atmaktadır." açıklamasında bulunmuştu.

CIA Direktörü Gina Haspel ise "Bilgi sızıntıları, kuruluşlar arasındaki önemli bilgi toplama, değerlendirme ve suç isnat etme çalışmalarına gölge düşürmekte ve bu çalışmaları sekteye uğratmaktadır." değerlendirmesini yapmıştı.

New York Times'ın iddiası

New York Times gazetesi, ABD'li istihbarat yetkilileri ve bulgularına dayandırdığı haberinde, Avrupa'da suikast girişimleriyle de bağlantısı olan Rus istihbarat biriminin, Taliban militanlarına Afganistan'daki Amerikan askerini öldürmeleri için para teklif ettiğini iddia etmişti.

ABD'li yetkililerin, Rusya'nın Amerikan askerlerini öldürmeleri için militanlara para teklif ettiği istihbaratını, yakalanan Taliban mensuplarının sorgusu sırasında öğrendiği aktarılmıştı.

Söz konusu istihbaratın, ABD Başkanı Trump ve Ulusal Güvenlik Konseyi ile mart ayında paylaşıldığı aktarılan haberde, yönetimin diplomatik nota ile durumun Moskova'ya bildirilmesinden birtakım yaptırımlar uygulanmasına kadar çeşitli seçenekleri görüştüğü kaydedilmişti.

Ancak Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, söz konusu istihbaratın teyit edilmediğini ve bu nedenle de Başkan Trump'a herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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