Pentagon'dan 'Pyd Karargahına' Saldırı Açıklaması

Pentagon Sözcüsü White, "Fırat Nehri ayrışma hattının doğusunda Suriye Demokratik Güçleri'yle koordineli olduğu görünen saldırıyı Suriye rejimi destekli kuvvetler başlattı.

Pentagon'dan 'Pyd Karargahına' Saldırı Açıklaması

Pentagon Sözcüsü White, " Fırat Nehri ayrışma hattının doğusunda Suriye Demokratik Güçleri'yle koordineli olduğu görünen saldırıyı Suriye rejimi destekli kuvvetler başlattı." dedi. Suriye ise, düzenlenen saldırının DEAŞ'a karşı mücadele veren aşiret üyelerine karşı yapıldığını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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