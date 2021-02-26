Pentagon'dan ordu içindeki cinsel taciz raporu
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Pentagon'dan ordu içindeki cinsel taciz raporu

26.02.2021 13:12 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:16
Pentagon'dan ordu içindeki cinsel taciz raporu

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, 2019-2020 eğitim döneminde ABD Deniz ve Hava Akademilerinde bildirilen cinsel istismar vakası sayılarının son iki yıla 20 vaka azalarak, 129'a düştüğünü açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, 2019-2020 eğitim döneminde ABD Deniz ve Hava Akademilerinde bildirilen cinsel istismar vakası sayılarının son iki yıla 20 vaka azalarak, 129'a düştüğünü açıkladı.

ABD ordusunda artan cinsel vakalara ilişkin Pentagon'dan açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon,  ABD Deniz ve Hava Akademilerinde bildirilen cinsel istismar vakası sayılarının son iki yıla 20 vaka azalarak, 129'a düştüğünü açıkladı. Pentagon'dan yapılan açıklamada, düşüş nedeninin kovid-19 pandemisi nedeniyle yüz yüze eğitimin askıya alınmasından kaynaklandığı ifade edildi. Pentagon, 2004'ten bu yana cinsel taciz vakalarını azaltmak ve cinsel tacize maruz kalan personelin ihbarda bulunmasını teşvik etmek için bir dizi program ve düzenleme oluşturdu ancak buna rağmen cinsel taciz olaylarının artması dikkati çekti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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