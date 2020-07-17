Pentagon'dan Konfederasyon bayrağına yasak
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Pentagon'dan Konfederasyon bayrağına yasak

ABD Savunma Bakanlığı, ABD'de birçok kişi tarafından ırkçılığın ve köleliğin sembolü olarak görülen Konfederasyon bayrağının askeri tesislerde kullanılmasını yasakladı.

Pentagon'dan Konfederasyon bayrağına yasak
17.07.2020 22:47 | Son Güncelleme: 17.07.2020 22:51

ABD Savunma Bakanlığı, ABD'de birçok kişi tarafından ırkçılığın ve köleliğin sembolü olarak görülen Konfederasyon bayrağının askeri tesislerde kullanılmasını yasakladı.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi ile başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı eylemlerin etkileri devam ediyor. Eylemlerde ırkçı ve sömürgeci kişilere ait birçok heykel ve anıt yıkıldı. ABD Savunma Bakanlığı, ırkçılık sembolü olarak görülen Konfederasyon bayrağının askeri tesislerde kullanılmasını yasakladı. Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'nin dünya genelindeki askeri tesislerinde Konfederasyon bayrağının kullanımını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

Esper, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Her zaman bizi neyin birleştirdiğine, Anayasa üzerine ettiğimiz yemine ve ortak görevimiz olan ülke savunmasına odaklanmalıyız. Dalgalandırdığımız bayraklar, düzenin ve askeri disiplinin zorunluluklarına uygun olmalıdır. Sonuç olarak, tüm insanları kapsamalı, saygı duyulmalı ve bölücü sembolleri reddetmelidir" dedi.

Esper'in imzaladığı kararnamede askeri tesislerde izin verilen bayraklar listesinde ise ABD eyaletleri ve bölgeleri, askeri hizmet bayrakları, ABD'nin müttefikleri olan diğer ülkelerin bayrakları ve tören ile şube bayrakları yer aldı. Bakan Esper, "Askeri tesisler Amerika bayrağına ek olarak, hizmet üyeleri ve sivil çalışanlar, birliği tanıtan temsil bayraklarını gösterme veya kullanma yetkisine sahiptir" ifadelerini kullandı.

Irksal gerginlikleri artırabileceği ve bütünlüğe zarar verebileceğine dair endişeler nedeniyle Konfederasyon bayrağının halka açık etkinliklerde kullanılması daha önce yasaklanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, ise Konfederasyona ait simgelerinin kaldırılmasını şiddetle eleştirmişti. ABD Başkanı, Konfederasyon bayrağı yasağına karşı olduğunu açıklamış, ifade özgürlüğü altında yasal olduğunu savunmuştu.

Öte yandan Konfederasyon bayrağı, Amerikan İç Savaşı'nın sona ermesine kadar, köleliğin yaygın olduğu, ekonomileri tarıma dayalı ayrılıkçı güney eyaletleri (Konfederasyon) tarafından kullanılmıştı. Bu eyaletler tarıma dayalı ekonomileri nedeni ile ırkçılığı ve köleliği savunuyordu.

(Serkan Bayar/İHA)

Kaynak: İHA

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