Pentagon'dan Kilis'e Yapılan Roket Saldırısına Kınama

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenize, PYD/PKK'nın Afrin'den Kilis'e roket saldırısına ilişkin bir soruya, "Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz." dedi.

Korgeneral McKenize, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White ile ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ELBETTE Kİ KINIYORUZ"

Korgeneral McKenzie, Afrin'den Türkiye'ye atılan roketlerle ilgili olarak şöyle konuştu:

"Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz. Bu spesifik saldırı ile ilgili bilgim yok ancak PKK'nın Türkiye'ye yönelik saldırılarını elbetteki kınıyoruz ve bu tehdidin etkisini minimize etmek üzere Türkiye ile çalışıyoruz."