Pentagon'dan gösteriler için Minnesota Valisi'ne destek teklifi
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Pentagon'dan gösteriler için Minnesota Valisi'ne destek teklifi

NEW ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), siyahi George Floyd'un ölümü üzerine başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler için Minnesota'daki yetkililere yardıma hazır olduklarını açıkladı.

Pentagon'dan gösteriler için Minnesota Valisi'ne destek teklifi
30.05.2020 22:47 | Son Güncelleme: 30.05.2020 22:47

NEW ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), siyahi George Floyd'un ölümü üzerine başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler için Minnesota'daki yetkililere yardıma hazır olduklarını açıkladı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Mark Esper'in Minnesota Valisi Tim Walz ile son 24 saatte iki defa görüştüğü ve Bakanlık olarak destek için hazır oldukları mesajını verdiği belirtildi.

Açıklamada, Vali'nin, Minnesota Ulusal Muhafızlarını göreve çağırdığı ve daha fazla destek için komşu eyaletlerle görüştüğü ifade edilerek, Savunma Bakanlığının desteğine şu an gerek duymadığı kaydedildi.

Bakanlığın, Vali'den gelebilecek talep dolayısıyla ABD Kuzey Komutanlığındaki bazı birimleri alarm durumuna geçirdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, bu birimlerin doğal afetler gibi durumlar için 48 saatte kamu otoritelerine destek amacıyla hazır bulundukları ancak bu sürenin 4 saate indirildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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