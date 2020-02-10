Pentagon'dan gelecek yıl için 740 milyar dolarlık bütçe talebi
Yayımlanan bütçe raporunda, temel savunma harcamaları için 636,4 milyar dolar talep edildi. 2020 mali yılı için bu rakam 633,3 iken; geçen yıl 614,4 milyar dolar ve 2018'de ise 599,6 milyar dolardı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2021 mali yılı için Kongreden 69 milyar doları savaş fonu olarak bilinen "Deniz Aşırı Muhtemel Operasyonlar", 35,1 milyar doları "Enerji Bakanlığı ve diğer kurumların savunmaya ilişkin harcamaları", 636,4 milyar doları ise "temel savunma bütçesi" olmak üzere toplam 740,1 milyar dolar bütçe talebinde bulundu.
Pentagon, 2021 mali yılı bütçesi talebine ilişkin raporu yayımladı. Euronews.com'da Görüntüle