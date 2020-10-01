Pentagon: Azerbaycan ve Ermenistan'a yardımlarımızı dikkatli yapılandırdık
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Pentagon: Azerbaycan ve Ermenistan'a yardımlarımızı dikkatli yapılandırdık

01.10.2020 22:27 | Son Güncelleme: 01.10.2020 23:34

ABD Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan'a askeri desteği hiçbir şekilde iki ülke arasındaki çatışmalarla ilişkili olmayacak şekilde yapılandırdıklarını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon), Azerbaycan ve Ermenistan'a askeri desteğine ilişkin açıklama geldi. Pentagon Sözcüsü Yarbay Thomas Campbell, "Hem Azerbaycan hem de Ermenistan'a verdiğimiz tüm yardımı iki ülke arasındaki çatışmalarla ilişkilendirilmeyecek şekilde dikkatlice yapılandırdık" ifadesini kullandı.

ŞİDDETİ KINADILAR

Durumun oldukça değişken olduğunu ve Pentagon'un olayları yakından izlediğini belirten Campbell, "Şiddeti kınıyor ve hayatını kaybedenlerin ve yaralananların ailelerine taziyelerimizi iletiyoruz." dedi.

Sözcü Campbell, ayrıca ABD'nin iki tarafa da çatışmaları durdurma ve Minsk Grubu ile görüşmelere başlaması çağrısında bulunduğunu kaydetti.

İKİ ÜLKE DE MÜZAKERELER ÇAĞRILMIŞTI

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapmak üzere 1992'de kurulan Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatına bağlı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları ABD, Fransa ve Rusya ortak bir açıklama yaparak iki tarafa çatışmaları durdurma ve müzakere masasına koşulsuz oturmaya çağırmıştı.

Pentagon: Azerbaycan ve Ermenistan'a yardımlarımızı dikkatli yapılandırdık

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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