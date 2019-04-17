Pentagon'dan Akar-Shanahan Görüşmesine Dair Açıklama

– Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakan Vekili Patrick M. Shanahan görüşmesine dair, Pentagon Sözcüsü Charles E. Summers yazılı açıklamada bulundu.

Dün, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'de sürdürdüğü temaslar çerçevesinde Washington'da ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick M. Shanahan ile görüşmüştü.

Pentagon Sözcüsü Charles E. Summers'da bu görüşmeye dair yazılı bir açıklama yaptı. Summers yaptığı yazılı açıklamada "Bakanlar stratejik ortaklar olarak görüştüler. Bakanlar görüşmelerinde (ülkelerin bazı konulardaki) pozisyonlardan ziyade menfaatlere, Türk-Amerikan ikili işbirliğinin önemi ve NATO müttefikleri olarak hem iki ülkede hem de bölgede karşılıklı güvene ve ekonomik refaha ulaşmaya odaklandılar" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada,, Suriye'deki son dönem gelişmeler, ikili ilişkiler, diğer bölgesel güvenlik konuları ile savunma sanayindeki işbirliği konuları ele alındığı belirtilmişti. Ayrıca, bu kapsamda Bakan Akar tarafından Suriye'de oluşturulması düşünülen Güvenli Bölge, S-400 alımı, F-35 uçakları ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkındaki görüş ve taleplerin dile getirildiği de açıklamada yer almıştı.

Görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki stratejik ortaklık çerçevesindeki işbirliğinin, iki ülkenin, bölgenin ve tüm dünyanın istikrar ve güvenliği için önemi de vurgulanmıştı.

Kaynak: DHA