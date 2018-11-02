Pentagon'dan Akar-Mattis Görüşmesi ile İlgili Açıklama

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, "Bakanlar, Amerikan ve Türk kuvvetlerinin, dün Münbiç'in kuzey batısında gerçekleştirdiği ilk ortak devriyenin, sınır boylarında tansiyonu düşürme ve bölgede istikrar ve güvenliği sağlama bakımından önemli bir adım olduğu konusunda mutabık kaldı." dedi.