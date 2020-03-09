Pentagon'da üst düzey toplantıya koronavirüs önlemi
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Amerika Birleşik Devletleri, Sabah, Güncel

Pentagon'da üst düzey toplantıya koronavirüs önlemi

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) bu sabah düzenlenen üst düzey bir toplantıya, yetkililerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbiren dört farklı odada video konferansla bağlanarak katıldığı bildirildi.

09.03.2020 22:50 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:50
Pentagon'da üst düzey toplantıya koronavirüs önlemi

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) bu sabah düzenlenen üst düzey bir toplantıya, yetkililerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbiren dört farklı odada video konferansla bağlanarak katıldığı bildirildi.

Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman, düzenlediği basın toplantısında, Pentagon'un Kovid-19 salgınına ilişkin alacağı tedbirler ve virüsün bulaştığı asker sayısına ilişkin bilgi verdi.

Hoffman, bu sabah bakanlıkta üst düzey bir toplantı yapıldığını ve Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in de aralarında bulunduğu yetkililerin dört farklı odadan video konferans yöntemiyle görüştüğünü ifade etti.

Toplantının "mesafenin korunması" amacıyla farklı odalardan yapıldığını kaydeden Hoffman, toplantının konusuna ilişkin bilgi vermedi.

Sözcü, gelecek günlerde Pentagon'a giriş çıkış dahil pek çok noktada salgına karşı tedbir amaçlı bazı adımlar atacaklarını söyledi.

ABD ordusunun diğer bakanlık ve kurumlara Kovid-19 ile ilgili destek vermeye devam ettiğini belirten Hoffman, şu anda orduya ait dört üssün, yurt dışından getirilerek karantinaya alınan siviller için ayrıldığını dile getirdi.

Aşı testlerinin sonuç vermesine aylar var

Aynı toplantıda değerlendirmelerde bulunan Genelkurmay Başkanlığı Cerrahı Dr. Tuğgeneral Paul Friedrich, orduya bağlı 12 laboratuvarda Kovid-19 için aşı geliştirme faaliyeti yürütüldüğünü belirtti.

Friedrich, geçen hafta perşembe itibarıyla 23 testin yapıldığını kaydederek "Bu testlerin sonuç vermesine aylar var. Yanlış anlaşılmasın, testler yapıyoruz derken bu, aşının gelecek haftalarda hazır olacağı anlamına gelmiyor." diye konuştu.

ABD ordusunda virüs tespit edilen aktif görevdeki askerlere ilişkin bilgiler de veren Friedrich, şu ana kadar yedi askerin karantinaya alındığını, daha önce biri Kore'de, bir İtalya'da, biri de ABD'de olmak üzere üç askerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını kaydetti.

Friedrich, bu sayının değişeceği konusunda da uyarıda bulundu.

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Kaynak: AA

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