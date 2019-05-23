Pentagon: Beyaz Saray, Ortadoğu'ya 10 bin asker göndermeyi planlıyor

– Pentagon, Beyaz Saray 'ın, olası İran tehditlerine karşı savunmayı artırmak için Ortadoğu'ya 10 bin asker göndermeyi planladığını açıkladı.

Pentagon yetkililerinin yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın olası İran tehditlerine karşı savunmayı artırmak adına Ortadoğu'ya 10 bin asker gönderme planı yaptığını duyurduğu belirtildi. Kararın henüz netleşmediği, ancak planın, 'savunmayı artırma' planı olduğu duyuruldu.

Kaynak: DHA