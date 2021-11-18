Pentagon Başmüfettişliğine göre, 6 Ocak Kongre baskınında gereğine uygun davranıldı

ABD Savunma Bakanlığı ( Pentagon ) yetkililerinin, 6 Ocak Kongre olaylarında gereğine uygun şekilde davrandığı bildirildi.

Pentagon Başmüfettişliği internet sitesinde yayımlanan raporda, bakanlığın ve üst düzey yöneticilerinin, 6 Ocak Kongre olaylarındaki rolü, sorumluluğu ve protestoya verdiği karşılıkla ilgili bir değerlendirme yapıldığı ifade edildi.

Raporda, başmüfettişliğin söz konusu değerlendirmeyi 15 Ocak'ta başlattığı kaydedildi.

Pentagon'un baskın esnasında, ulusal muhafız yardımı göndermeyi saatlerce ertelediğine yönelik iddialara değinilen raporda, ordu ve savunma yetkililerinin, bakanlığın karşılığını "ertelemediği veya engellemediği" belirtildi.

Raporda, Pentagon'un olay gününde gereğine uygun şekilde faaliyet gösterdiği vurgulandı.

Pentagon'un destek taleplerine verdiği karşılıkta geçerli yasalara, düzenlemelere ve diğer yönlendirmelere uyduğuna dikkati çekilen raporda, kararların dönemin Savunma Bakan Vekili Chris Miller ve Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Ryan McCarthy tarafından alındığı kaydedildi.

Raporda, 6 Ocak'taki durum, Washington DC yetkilileri ve Kongre polisinin talepleri göz önüne alındığında verilen kararların makul olduğunun altı çizildi.

6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski Başkan Donald Trump destekçileri, 6 Ocak'ta, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan Trump, şubatta Senato'daki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Pentagon'un baskın sırasında ulusal muhafız göndermeyi ertelediği iddiası

Washington Ulusal Muhafızlar Komutanı Tümgeneral William Walker, mart ayında Senato'da 6 Ocak Kongre baskınına yönelik düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, Pentagon'un, ulusal muhafız yardımı göndermeyi saatlerce ertelediğini ifade etmişti.

Kongre polisinin olay günü protestocular binaya girmek isterken yerel saatle 13.49'da ulusal muhafızları arayarak yardım istediğini belirten Walker, kendisinin de anında Pentagon'u aradığını söylemişti.

Walker, buna rağmen Pentagon'un kendisine 17.08'e kadar herhangi bir yanıt vermediğini, onayı aldıktan sonra ulusal muhafızların 18 dakikada olay yerine intikal ettiğini anlatmıştı.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Son Dakika Haberleri

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