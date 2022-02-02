Pentagon, Avrupa'ya sevk edilecek birliklerin geçici süreliğine görev yapacağını ve Ukrayna'da olası bir çatışmaya katılmayacaklarını bildirdi. - Haberler
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Pentagon, Avrupa'ya sevk edilecek birliklerin geçici süreliğine görev yapacağını ve Ukrayna'da olası bir çatışmaya katılmayacaklarını bildirdi.

AA, Kasım İleri - Güncel
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Pentagon, Avrupa'ya sevk edilecek birliklerin geçici süreliğine görev yapacağını ve Ukrayna'da olası bir çatışmaya katılmayacaklarını bildirdi.

Pentagon, Avrupa'ya sevk edilecek birliklerin geçici süreliğine görev yapacağını ve Ukrayna'da olası bir çatışmaya katılmayacaklarını bildirdi.

Pentagon, Avrupa'ya sevk edilecek birliklerin geçici süreliğine görev yapacağını ve Ukrayna'da olası bir çatışmaya katılmayacaklarını bildirdi.

AA / Kasım İleri - Güncel

Pentagon, Ukrayna, Güncel, Haber

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