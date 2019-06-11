Pentagon: Arizona Luke Hava Üssü'nde bulunan Türk pilotlar artık uçmuyor
Pentagon: Arizona'da bulunan Türk pilotlar artık uçmuyor
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, F-35 eğitimi kapsamında Amerika'da bulunan Türk pilotların Arizona'daki hava üssünde artık uçmadığını duyurdu.
Reuters ajansına konuşan Pentagon sözcüsü Mike Andrews, "Savunma Bakanlığımız, Türk pilotların artık Luke AFB hava üssünde uçmadığını biliyor." açıklamasını yaptı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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