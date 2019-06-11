Pentagon: Arizona Luke Hava Üssü'nde bulunan Türk pilotlar artık uçmuyor

Pentagon: Arizona Luke Hava Üssü'nde bulunan Türk pilotlar artık uçmuyor

Pentagon: Arizona'da bulunan Türk pilotlar artık uçmuyor

Pentagon: Arizona Luke Hava Üssü'nde bulunan Türk pilotlar artık uçmuyor

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, F-35 eğitimi kapsamında Amerika'da bulunan Türk pilotların Arizona'daki hava üssünde artık uçmadığını duyurdu.

Reuters ajansına konuşan Pentagon sözcüsü Mike Andrews, "Savunma Bakanlığımız, Türk pilotların artık Luke AFB hava üssünde uçmadığını biliyor." açıklamasını yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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