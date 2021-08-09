Pentagon, Amerikan askerlerine Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriyor
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Pentagon, Amerikan askerlerine Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriyor

Pentagon, Amerikan askerlerine Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriyor
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan askerlerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasını zorunlu kılacak.

NEW ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan askerlerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasını zorunlu kılacak.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, birliklere gönderdiği bildiride, "En geç eylül ortasına kadar aşının zorunlu olması için Başkan'ın (Joe Biden) onayını isteyeceğim." ifadesini kullandı.

Austin, askeri birliklere ne kadar aşıya ihtiyaç duyulduğunun belirlenmesi ve hazırlıkların yapılması talimatı verdi.

ABD İlaç ve Gıda Dairesinin (FDA) Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısına eylülde tam onay vermesi bekleniyor.

FDA'nın onayının ardından, ABD Savunma Bakanlığı ordunun aşılanmasını zorunlu kılabiliyor.

Pentagon'a göre, şimdiye kadar 1 milyondan fazla Amerikan askeri iki doz Kovid-19 aşısı, 237 binden fazla asker ise tek doz aşı yaptırdı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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