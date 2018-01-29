Pentagon: Afrin'deki Gruplar Koalisyonun Parçası Değil

Pentagon Sözcüsü Albay Manning, "Afrin'de faaliyet gösteren Kürt gruplar DEAŞ ile mücadele koalisyonunun parçası değil. Oradaki Kürt gruplarla çalışmıyoruz. Oradaki tek odağımız ağırlıklı olarak Orta Fırat Vadisi'nin güneyine doğru DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlardır." dedi.