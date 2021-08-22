Pentagon, Afganistan'dan tahliye edilenler için özel havayolu şirketlerinden destek istedi
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Pentagon, Afganistan'dan tahliye edilenler için özel havayolu şirketlerinden destek istedi

Pentagon, Afganistan'dan tahliye edilenler için özel havayolu şirketlerinden destek istedi
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilenlerin bölgedeki üslerden naklinin hızlandırılması için ABD'li özel hava yolu şirketlerinden destek istedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilenlerin bölgedeki üslerden naklinin hızlandırılması için ABD'li özel hava yolu şirketlerinden destek istedi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 2. Dünya Savaşı sonrası 1952'de oluşturulan ve özel hava yolu şirketlerinden acil durumlarda ABD Savunma Bakanlığının hava ikmal gereksinimlerini desteklemesini talep eden Sivil Rezerv Hava Filosu'nun ilk aşamasını devreye soktu.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Kabil'den tahliye edilenlerin bölgelerdeki üslerden ABD'ye nakli için, ticari 6 hava yolu şirketinden 18 uçağın acil kullanımı yönünde talimat verildiği kaydedildi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Sivil Rezerv Hava Filosu'nun devreye sokulmasının ticari uçuşlara büyük bir etkisinin beklenmediğini belirtti.

Kirby, bu uçakların Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'na uçmayacağını, Kabil'den tahliye edilerek üslere getirilenleri ABD'ye taşıyacağını ifade etti.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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