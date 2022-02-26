Pentagon, ABD'nin Ukrayna'nın Yılan Adası'ndaki harekatına katıldığı iddialarını reddetti - Haberler

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Pentagon, ABD'nin Ukrayna'nın Yılan Adası'ndaki harekatına katıldığı iddialarını reddetti

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Pentagon, ABD'nin Ukrayna'nın Yılan Adası'ndaki harekatına katıldığı iddialarını reddetti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya'nın, Ukrayna'nın Yılan Adası yakınlarındaki deniz harekatlarına ABD'nin hava desteği verdiği yönündeki iddiaları reddetti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya'nın, Ukrayna'nın Yılan Adası yakınlarındaki deniz harekatlarına ABD'nin hava desteği verdiği yönündeki iddiaları reddetti.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın, ABD'nin Ukrayna'nın Yılan Adası yakınlarındaki deniz harekatına katıldığına ilişkin iddiaları yanlıştır. İstihbarat, arama ve keşif yardımı ya da herhangi başka bir yardım sağlamadık. Bu da Rusya Savunma Bakanlığının başka bir yalanı." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugün yaptığı açıklamada, "Ukrayna gemileri, Yılan Adası yakınlarında Rus gemilerine saldırdığında, ABD'ye ait RQ-4 Global Hawk ve MQ-9A Ripper stratejik insansız hava araçları (İHA) kışkırtma yapılan bölgede geziyordu." ifadesini kullanmıştı.

Konaşenkov, ABD'ye ait İHA'ların Ukrayna gemilerini yönlendirdiğini tahmin ettiklerini söylemişti.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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