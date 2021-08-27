Pentagon, ABD'li yetkililerin Afganistan'da çifte bombalı saldırı yapıldığı yönündeki açıklamalarının aksine sadece bir bombalı saldırı yapıldığına...
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Pentagon, ABD'li yetkililerin Afganistan'da çifte bombalı saldırı yapıldığı yönündeki açıklamalarının aksine sadece bir bombalı saldırı yapıldığına...

Pentagon, ABD'li yetkililerin Afganistan'da çifte bombalı saldırı yapıldığı yönündeki açıklamalarının aksine sadece bir bombalı saldırı yapıldığına...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Pentagon, ABD'li yetkililerin Afganistan'da çifte bombalı saldırı yapıldığı yönündeki açıklamalarının aksine sadece bir bombalı saldırı yapıldığına inandıklarını ifade etti.

Pentagon, ABD'li yetkililerin Afganistan'da çifte bombalı saldırı yapıldığı yönündeki açıklamalarının aksine sadece bir bombalı saldırı yapıldığına inandıklarını ifade etti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Pentagon, ABD'li yetkililerin Afganistan'da çifte bombalı saldırı yapıldığı yönündeki açıklamalarının aksine sadece bir bombalı saldırı yapıldığına... - Haberler
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