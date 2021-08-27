Pentagon, ABD'li yetkililerin Afganistan'da çifte bombalı saldırı yapıldığı yönündeki açıklamalarının aksine sadece bir bombalı saldırı yapıldığına...

Pentagon, ABD'li yetkililerin Afganistan'da çifte bombalı saldırı yapıldığı yönündeki açıklamalarının aksine sadece bir bombalı saldırı yapıldığına inandıklarını ifade etti.