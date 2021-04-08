Pentagon, ABD askerlerinin Irak'tan çekilme tarihine ilişkin mutabakat olmadığını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pentagon, ABD askerlerinin Irak'tan çekilme tarihine ilişkin mutabakat olmadığını açıkladı

Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel
Pentagon, ABD askerlerinin Irak'tan çekilme tarihine ilişkin mutabakat olmadığını açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD-Irak Stratejik Diyalog Görüşmelerine ilişkin ortak açıklamada, "Irak'taki muharip ABD askerlerinin geri çekilme sürecinin devam etmesi yönünde uzlaşıya varıldığı" ifadelerinin yer almasına rağmen, çekilme takvimine ilişkin herhangi...

ABD, Trump döneminde kesilen Filistin yardımlarını yeniden başlatıyor
ABD, Trump döneminde kesilen Filistin yardımlarını yeniden başlatıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD-Irak Stratejik Diyalog Görüşmelerine ilişkin ortak açıklamada, "Irak'taki muharip ABD askerlerinin geri çekilme sürecinin devam etmesi yönünde uzlaşıya varıldığı" ifadelerinin yer almasına rağmen, çekilme takvimine ilişkin herhangi bir mutabakat olmadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in başkanlığında iki ülke heyetlerinin katıldığı diyalog görüşmelerinin üçüncü turunun sonucunda yapılan ortak açıklama tartışmalara neden oldu.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Kirby, ABD-Irak 3. Stratejik Diyalog Görüşmelerine ilişkin yapılan ortak açıklamada yer alan "Irak'taki muharip ABD askerlerinin geri çekilme sürecinin devam etmesi yönünde uzlaşıya varıldığı" ifadesinin aslında çekilmenin başlayacağı anlamına gelmediğini ileri sürdü.

Kirby, "Açıklama iki tarafın nihai çekilme üzerine bazı ek teknik görüşmelerin yapılmasına karar verildiğini ifade ediyor." dedi.

ABD'nin Irak'ta Bağdat yönetiminin onay ve daveti ile bulunduğunu ifade eden Kirby, terör örgütü DEAŞ'a karşı başlatılan misyonun Irak'ta kalıcı bir ABD askeri varlığı üzerine kurulmadığının altını çizerek, yönetimin uzun zamandır Irak'tan günün birinde Amerikan askerlerini çekeceğini konuştuğunu söyledi.

İki tarafın da ABD'nin ülkedeki varlığının önemi konusunda mutabık olduğunu ileri süren Kirby, "Açıklamada gördüğünüz de aslında Irak ile ortaklığımızın, DEAŞ'a karşı devam eden görevin önemine ve nihayetinde uygun bir çekilme için uygun zamanlamayı konuşmak isteyeceğimize dair bir vurgudur." ifadesini kullandı.

ABD'nin çekilme niyetinin yeni olmadığına ancak açıklamadaki yeni noktanın çekilme konusundaki "teknik görüşmelerin yapılması" olduğuna dikkati çeken Kirby, "Şu anda bazı askerlerin ne zaman çekileceğine dair herhangi bir mutabakat yok." dedi.

Önceki Başkan Donald Trump yönetimi, Irak'taki ABD askerlerinin sayısını 2 bin 500'e indireceklerini açıklamış, 20 Ocak'ta göreve gelen Joe Biden yönetimi tüm asker gönderme ve geri çekme işlemlerini geçici olarak askıya almıştı.

Irak-ABD Stratejik Diyalog Görüşmelerinin??????? ilki 11 Haziran 2020'de, ikincisi de Washington'da 9 Ağustos 2020'de yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Haydar Akar Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Dilan Çıtak Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Diego Cenk Tosun Ozan Tufan Şenol Güneş Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pentagon, ABD askerlerinin Irak'tan çekilme tarihine ilişkin mutabakat olmadığını açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 02:04:26. #1.14#
title