Penta Teknoloji yılın ilk çeyreğinde cirosunu yüzde 63 artırdı
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Penta Teknoloji yılın ilk çeyreğinde cirosunu yüzde 63 artırdı

Penta Teknoloji yılın ilk çeyreğinde cirosunu yüzde 63 artırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Teknoloji markalarının Türkiye'deki temsilcisi Penta Teknoloji'nin yılın ilk çeyreğindeki konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre rekor bir oranla yüzde 63 artarak 1,27 milyar TL'ye ulaştı.

Teknoloji markalarının Türkiye'deki temsilcisi Penta Teknoloji'nin yılın ilk çeyreğindeki konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre rekor bir oranla yüzde 63 artarak 1,27 milyar TL'ye ulaştı.

Bilgisayar, yazılım, baskı çözümleri, sunucu, veri depolama ve ağ ürünleri başta olmak üzere, 30 yılı aşkın süredir bilgi teknolojileri ürünlerinin dağıtımını gerçekleştiren Penta Teknoloji, 2021 yılının ilk üç aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Penta Teknoloji'nin 2021 yılı ilk çeyrek konsolide cirosu, bir önceki yılın aynı dönemine göre rekor bir oranla yüzde 63 artışla 1,27 milyar TL oldu. Aynı dönemde brüt karını 88,3 milyon TL'ye yükselten Penta Teknoloji'nin FAVÖK'ü 64,9 milyon TL olurken; FAVÖK marjı ise yüzde 5,1 olarak gerçekleşti. Geçen Mayıs ayında halka arz olan Penta Teknoloji, yılın ilk çeyreğinde 15,7 milyon TL konsolide net kar elde etti.

Mürsel Özçelik: "En önemli hedefimiz, ülkemizin dijital dönüşümüne güç katmak"

2021'in ilk üç ayındaki finansal sonuçlarını değerlendiren Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, şunları söyledi:

"Bilişim teknolojileri sektöründeki hızlı büyüme performansımızla Türkiye'nin lider katma değerli teknoloji şirketleri arasında yer alıyoruz. Kısa süre önce halka arzı geniş taleple başarılı bir şekilde tamamlamanın mutluluk ve haklı gururunu da yaşadık. Ülkemizin dijital dönüşümüne bireysel ve kurumsal yatırımcılarımızla birlikte güç katmayı hedefliyoruz. İlk çeyrek finansal rakamlarımızın da ortaya koyduğu olumlu tabloya da baktığımızda, bu yolculukta bizlerle birlikte olan hissedarlarımızın da desteğiyle daha da güçlenen finansal yapımızla birlikte yolumuza kararlı adımlarla devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Penta Teknoloji yılın ilk çeyreğinde cirosunu yüzde 63 artırdı - Haberler Ekonomi
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