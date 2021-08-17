Penta Teknoloji'nin yılın ilk yarısında cirosu 2,5 milyar TL'ye ulaştı
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Penta Teknoloji'nin yılın ilk yarısında cirosu 2,5 milyar TL'ye ulaştı

Penta Teknoloji'nin yılın ilk yarısında cirosu 2,5 milyar TL'ye ulaştı
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Dünyanın önde gelen teknoloji markalarını Türkiye ile buluşturan Penta Teknoloji'nin, yılın ilk 6 aylık döneminde konsolide cirosu geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57,4 artarak 2,5 milyar TL'ye ulaştı.

Dünyanın önde gelen teknoloji markalarını Türkiye ile buluşturan Penta Teknoloji'nin, yılın ilk 6 aylık döneminde konsolide cirosu geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57,4 artarak 2,5 milyar TL'ye ulaştı.

Penta Teknoloji açıklamasına göre, bilgisayar, yazılım, baskı çözümleri, sunucu, veri depolama ve ağ ürünleri başta olmak üzere 30 yılı aşkın süredir dünyanın önde gelen teknoloji markalarını ve bilgi teknolojileri ürünlerini tüketicilerle buluşturan Penta Teknoloji, 2021 ilk altı aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Buna göre Penta Teknoloji'nin yılın ilk yarısında konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57,4 artışla 2,5 milyar TL oldu. Aynı dönemde brüt karını 179 milyon TL'ye yükselten Penta Teknoloji'nin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 132,5 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 5,2 olarak gerçekleşti.

Bu yıl Mayıs ayında halka arzı tamamlanan Penta Teknoloji, yılın ilk yarısında 32,1 milyon TL konsolide net kar elde etti.

Açıklamada ilk 6 aylık finansal sonuçlara ilişkin görüşlerine yer verilen Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, "Türkiye'de son yıllarda büyük bir ivme kazanan bilişim sektörünün en önemli oyuncularından biri olan Penta Teknoloji büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Güçlü bir başlangıç yaptığımız 2021 yılında, büyük ilgiyle karşılanan halka arz sürecimizi tamamladık. Yılın ilk yarısında da konsolide ciromuzu bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57,4 artırmayı başardık. Hissedarlarımızın da desteğiyle şirketimize değer katarken, ülkemizin dijital dönüşümüne yön vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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