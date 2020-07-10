Penta Teknoloji, McAfee çözümlerini Türkiye pazarına sunacak
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Penta Teknoloji, McAfee çözümlerini Türkiye pazarına sunacak

Penta Teknoloji, McAfee'nin dijital güvenlik çözümlerini bireysel ve küçük işletmelerin içinde bulunduğu geniş bir tüketici kitlesine ulaştırmaya hazırlanıyor.

Penta Teknoloji, McAfee çözümlerini Türkiye pazarına sunacak
10.07.2020 10:15 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:18

Penta Teknoloji, McAfee'nin dijital güvenlik çözümlerini bireysel ve küçük işletmelerin içinde bulunduğu geniş bir tüketici kitlesine ulaştırmaya hazırlanıyor.

Penta Teknoloji açıklamasına göre, Kovid-19 sürecinde uzaktan çalışma, uzaktan öğretim ve uzaktan eğitimin yaygınlaşmasıyla evlerde internet kullanımı ve bu süreçlere bağlı olarak güvenlik sorunlarında görülen artış siber güvenlik ürünlerine olan ihtiyacı da artırdı.

Tüketicilere, kurumlara, küçük ve büyük işletmelere, gelişmiş güvenlik çözümleri sunan McAfee, bireysel ve küçük işletmelerin kullanımları için tasarlanan ürünlerin dijital lisanslarının dağıtımı için Türkiye'de Penta Teknoloji ile iş birliği yapacak.

"Penta Teknoloji olarak ürün portföyümüzü güçlendirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Penta Teknoloji Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Erünsal, McAfee ile yapılan iş birliğinden dolayı oldukça memnun olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Penta Teknoloji olarak en büyük hedefimiz iş ortaklarımıza katma değerli, uçtan uca çözümler sunmak. Cihazlardan buluta güvenlik çözümleri sağlayan McAfee ile başlattığımız iş ortaklığımız sayesinde, ürün portföyümüzü güçlendirirken; bayilerimize de McAfee güvenlik yazılımlarını Penta Teknoloji güvencesiyle müşterilerine sunabilecekleri bir satış kanalı açıyoruz. Farklı ölçek ve iş alanlarındaki müşterilere yaygın bayi kanalımızla temas ederek, McAfee'nin Türkiye'deki pazar payını güçlendirmeyi ve lisanslı abone sayısını artırmayı amaçlıyoruz."

McAfee EMEA Bireysel ve Küçük İşletme Direktörü Alexander Salvador da Penta Teknoloji'nin geniş dağıtım kanalının McAfee güvenlik çözümlerinin yaygın kitlelere ulaştırılmasını sağlayacağını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler de kullanıcıların tehlikeli web sayfaları, çevrimiçi bankacılık ve alışveriş gibi günlük aktivitelerinde siber suçlulardan korunması için çalışacağız. Türkiye'nin öncü teknoloji dağıtıcısı Penta Teknoloji'nin dijital ürün dağıtım yetkinliğiyle daha çok kullanıcı ve iş yerine güvenlik çözümlerimizi ulaştırmayı hedefliyoruz. Şirketimizin sloganı 'Together is power' da olduğu gibi, bu iş birlikteliğinin bizi pazarda daha güçlü hale getireceğine inanıyoruz."

Kaynak: AA

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