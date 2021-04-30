Penta Teknoloji halka arz ediliyor
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Penta Teknoloji halka arz ediliyor

Penta Teknoloji halka arz ediliyor
Anadolu Ajansı / Musab Turan - Haberler | Güncel

Bilgisayar, yazılım, baskı çözümleri, sunucu, veri depolama ve ağ ürünleri başta olmak üzere, 30 yılı aşkın süredir bilgi teknolojileri ürünlerinin dağıtımını gerçekleştiren Penta Teknoloji'nin halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Bilgisayar, yazılım, baskı çözümleri, sunucu, veri depolama ve ağ ürünleri başta olmak üzere, 30 yılı aşkın süredir bilgi teknolojileri ürünlerinin dağıtımını gerçekleştiren Penta Teknoloji'nin halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Penta Teknoloji açıklamasına göre, dünyanın önde gelen teknoloji markalarının Türkiye'deki dağıtıcısı Penta Teknoloji'nin halka arzı için SPK'ya yaptığı izahname başvurusu sonuçlandı.

Penta Teknoloji halka arzında, fiyat aralığı 32,00 TL - 38,00 TL olarak belirlendi. Penta Teknoloji, Türkiye'deki yaklaşık 9 bin müşterisiyle Türkiye'nin lider katma değerli teknoloji dağıtıcısı şirketleri arasında yer alıyor ve geniş ürün yelpazesiyle kullanıcılara uçtan uca teknoloji çözümleri sunuyor.

"Müşterilerimizin dijital dönüşümüne yön veriyoruz"

Açıklamada halka arzla ilgili görüşlerine yer verilen Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, Penta Teknoloji'nin bilişim dünyasındaki yolculuğunun 1990 yılında üniversite arkadaşlarının kurduğu küçük bir ofiste başladığını belirterek, "Bilgisayar, yazılım, baskı çözümleri, sunucu, veri depolama ve ağ ürünleri başta olmak üzere, 30 yıldır bilgi teknolojileri ürünlerinin dağıtımını gerçekleştiren Penta Teknoloji olarak müşterilerimizin dijital dönüşümüne yön veriyoruz. Dünyanın önde gelen teknoloji markaları da dahil olmak üzere 40'tan fazla küresel ve yerli teknoloji markasının ürünlerini tüm Türkiye'yle buluşturarak büyümemizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Üretimden inşaat ve mimariye, sağlıktan finans, turizm, tekstil, medya-eğlenceye kadar birçok sektöre teknoloji ürünleri tedarik ederek dijitalleşmedeki öncü rollerini sürdürdüklerini aktaran Özçelik, şöyle devam etti:

"Teknoloji, pandemi döneminde en hızlı büyüyen sektörlerden biri oldu. Biz de bu sektörün gelecek vadeden bir oyuncusu olarak, teknoloji ürünleri pazarında önemli bir büyüme potansiyeli taşıdığımıza inanıyoruz. Halka arz ile birlikte, güçlü finansal altyapımız ve yatırımcılarımızın da desteğiyle Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine katkı sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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