Penta Teknoloji, Bilişim 500'de dört ödülün sahibi oldu
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Penta Teknoloji, Bilişim 500'de dört ödülün sahibi oldu

Penta Teknoloji, BThaber tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen "Bilişim 500-İlk Beş Yüz Bilişim Şirketi Araştırması"nda dört kategoride ödüle layık görüldü.

Penta Teknoloji, Bilişim 500'de dört ödülün sahibi oldu
04.09.2020 11:59 | Son Güncelleme: 04.09.2020 11:59

Penta Teknoloji, BThaber tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen "Bilişim 500-İlk Beş Yüz Bilişim Şirketi Araştırması"nda dört kategoride ödüle layık görüldü.

Penta Teknoloji'den yapılan açıklamaya göre, Penta Teknoloji, BThaber Yayıncılık tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen "Bilişim 500 - İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması"nın "Ağ Donanımı", "Baskı Sistemleri", "Masaüstü Bilgisayar ve OEM Ürünleri" ve "Yazılım" alt kategorilerinde ödüllerin sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, içinden geçilen süreçte pandemi koşullarının dijitalleşme sürecinin kritik önem taşıdığını bir kez daha gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler yıllardır dijitalleşme alanına yaptığımız yatırımlar sayesinde, hizmet verdiğimiz tüm müşterilerimize pandemi döneminde de çözüm sunma imkanı bulduk. Bilgisayar, yazılım ve donanım ürünleri başta olmak üzere, 30 yıldır bilgi teknolojileri ürünlerinin dağıtımını gerçekleştirerek müşterilerimizin dijital dönüşümüne yön vermeye devam ediyoruz.

Bununla birlikte, artık tüm şirketlerin vakit kaybetmeden dijitalleşme sürecine dahil olması gerektiğine inanıyor, bu yolda attığımız adımlarla sektöre öncülük etmeye gayret ediyoruz."

Kaynak: AA

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