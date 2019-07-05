Penta Teknoloji, Bilişim 500 Araştırmasında 5 kategoride birinci oldu

Penta, bilgisayar, yazılım ve donanım ürünleri başta olmak üzere yaklaşık 30 yıllık deneyimiyle, bilişim sektörünün en kapsamlı ödül platformu olan Bilişim 500 şirket sıralamasında geçtiğimiz yılki yerini koruyarak sekizinci sırada yer aldı.

5 ALT KATEGORİDE BİRİNCİ OLDU

Yıldız Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve yaklaşık 30 yıllık deneyimiyle, sektöründe çok sayıda ilke imza atan Penta Teknoloji, bu yıl 20'ncisi düzenlenen ilk 500 Bilişim Şirketi Araştırması 'Bilişim 500'de Donanım Kategorisi'nde "Ağ Donanımı", "Baskı Sistemleri", "Görüntü ve Ses Sistemleri", "Sunucu, Masaüstü ve Taşınabilir Bilgisayarlar, Tablet ve OEM Ürünleri", "Veri Yedekleme ve Depolama" alt kategorilerinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Penta, 'İlk 500 Bilişim şirketi' kategorisinde ise geçtiğimiz yılki yerini koruyarak sekizinci sırada yer aldı.

"BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ"

Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik yaptığı değerlendirmede, "Türk bilişim sektörünün 20 yıldan bu yana devam eden; en uzun soluklu etkinliklerinden biri olan Bilişim 500'de, Penta adına aldığımız ödüller dolayısıyla büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün burada almış olduğumuz ödüller, 2019 yılı genelinde şirketimiz adına ümitlerimizi tazeledi ve çalışma azmimizi güçlendirdi" diye konuştu.