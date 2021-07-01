Pensilvanya Yüksek Mahkemesi, ünlü komedyen Bill Cosby'in hapis cezasını bozdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pensilvanya Yüksek Mahkemesi, ünlü komedyen Bill Cosby'in hapis cezasını bozdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Pensilvanya Yüksek Mahkemesi, ünlü komedyen Bill Cosby'in hapis cezasını bozdu Pensilvanya Yüksek Mahkemesi, 2018 yılında cinsel saldırı suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan ünlü komedyen Bill Cosby'nin beraatine karar verdi.

- Pensilvanya Yüksek Mahkemesi, ünlü komedyen Bill Cosby'in hapis cezasını bozdu

PHILADELPHIA - Pensilvanya Yüksek Mahkemesi, 2018 yılında cinsel saldırı suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan ünlü komedyen Bill Cosby'nin beraatine karar verdi.

ABD'li ünlü komedyen Bill Cosby, Eylül 2018'de 2004 yılında eski basketbolcu Andrea Constand adlı kadına karşı cinsel tacizde bulunduğu gerekçesi ile 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmıştı. 83 yaşındaki Cosby, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında ikinci kez temyiz başvurusunda bulunmuştu. Pensilvanya Yüksek Mahkemesi tarafından yayınlanan 79 sayfalık bir kararda, Cosby'nin adil yargılanmadığı ifade edilerek, "Cosby'nin mahkumiyeti iptal edildi ve serbest bırakıldı" denildi.

Cosby'nin avukatlarından Brian W. Perry, müvekkilinin öğleden sonra hapishaneden serbest bırakıldığını ve Philadelphia'daki evine doğru yola çıktığını aktardı.

İki yıldan fazla hapiste yatan Cosby'nin Constand adlı kadına karşı cinsel tacizden suçlu bulunmasının ardından ABD'de 60'tan fazla kadın, Cosby'ye karşı cinsel tacizden suç duyurusunda bulunmuştu.

Pensilvanya Yüksek Mahkemesi, ünlü komedyen Bill Cosby'in hapis cezasını bozdu
Pensilvanya Yüksek Mahkemesi, ünlü komedyen Bill Cosby'in hapis cezasını bozdu
Pensilvanya Yüksek Mahkemesi, ünlü komedyen Bill Cosby'in hapis cezasını bozdu
Pensilvanya Yüksek Mahkemesi, ünlü komedyen Bill Cosby'in hapis cezasını bozdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Afganistan ve Irak'ın işgalinin mimarı eski ABD Savunma Bakanı Rumsfeld öldü
Afganistan ve Irak'ın işgalinin mimarı eski ABD Savunma Bakanı Rumsfeld öldü
İnatçı keçi, kendisine saldıran yavru boz ayıya boynuzlarıyla karşılık verdi
İnatçı keçi, kendisine saldıran yavru boz ayıya boynuzlarıyla karşılık verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Lütfü Türkkan Meral Akşener Vladimir Putin
Magazin Seda Sayan Taner Ölmez Şevval Şahin Kenan Doğulu
Spor Mesut Özil Arda Turan Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pensilvanya Yüksek Mahkemesi, ünlü komedyen Bill Cosby'in hapis cezasını bozdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 03:44:29. #1.15#

title