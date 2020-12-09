Pensilvanya Valisi Wolf, koronavirüse yakalandı

Pensilvanya Valisi Tom Wolf, koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

ABD'nin Pensilvanya eyaleti valisi Tom Wolf, koronavirüse yakalandığını ve evde karantinada olduğunu açıkladı. Wolf, yaptığı yazılı açıklamada, "Rutin yaptırdığım testlerde koronavirüse yakalandığımı öğrendim. Semptom göstermiyorum ve iyi hissediyorum. CDC'nin önerilerini takip ediyorum. Görevlerimi uzaktan yapmaya devam edeceğim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı