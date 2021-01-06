Pensilvanya Valisi, Washington'daki olayları "darbe girişimi" olarak nitelendirdi
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Pensilvanya Valisi, Washington'daki olayları "darbe girişimi" olarak nitelendirdi

06.01.2021 23:47 | Son Güncelleme: 06.01.2021 23:50
Pensilvanya Valisi, Washington'daki olayları

Pensilvanya Valisi Tom Wolf, başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesini, "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.

Pensilvanya Valisi Tom Wolf, başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesini, "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.

Wolf, ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerin sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto eden göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesiyle ilgili Twitter üzerinden açıklama yaptı.

"Bugün gördüklerimiz demokrasi değil, darbe girişimi." ifadesini kullanan Wolf, ABD'nin adil ve özgür bir seçim yaptığını ve sonucun belli olduğunu belirterek, Cumhuriyetçilere şiddeti durdurma çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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