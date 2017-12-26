ABD'de Yaşayan Kadına 284 Milyar Dolarlık Elektrik Faturası Geldi
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan kadına gelen 284 milyar dolarlık elektrik faturası şaşkınlığa neden oldu.
"Erie Times-News"in haberine göre, Pensilvanya eyaletinin Erie ilçesinde yaşayan Mary Horomanski, elektrik faturasını görmek için girdiği internet sitesinde karşılaştığı miktarla şoke oldu.
"GÖZLERİM YERİNDEN FIRLADI
"Elektrik dağıtım şirketi Penelec'den gelen 284 milyar dolarlık faturayı görünce şok geçirdiğini anlatan Horomanski, "Gözlerim yerinden fırladı. Noel için ışıklandırma yapmıştık, onları asarken yanlışlık yaptığımızı düşündüm." dedi.
İLK TAKSİT 28 BİN DOLAR
Faturanın tamamının 2018'in kasım ayına kadar ödenmesinin istendiğine işaret eden Horomanski, taksitlendirilen borcun aralık ayındaki ilk ödemesinin 28 bin 156 dolar olduğunu söyledi.
ŞİRKET HATASINI KABUL ETTİ
Horomanski, oğlunun Penelec'i arayarak durumu anlattığını, dağıtım şirketinin de hatasını kabul ettiğini anlattı. Şirket, Horomanski'e 284 dolarlık yeni elektrik faturası gönderdi.
Penelec'in ana kuruluşu First Energy'nin sözcülerinden Mark Durbin, hatanın nasıl meydana geldiğini bilmediğini ancak ondalık hane noktasının kazara kaymış olabileceğini dile getirdi.
KALP MONİTÖRÜ İSTEDİ
Horomanski, 284 milyar dolarlık faturayı gördükten sonra oğlundan yeni yıl hediyesi olarak kalp atış hızını gösteren ölçüm monitörü almasını istediğini sözlerine ekledi.
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adamlar doğuda bitcoin için slotlar kurmuşlar 1 ev bi fabrika elektriği harcıyormuş bu nedirkiCevap Yaz 1 Yayından KaldırÇIK: Onlarda bu kafa yok yabancıdır.1 Yayından Kaldır
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Oda bişey mi gelin hakkariye bide bakin tüm hakkarinin elektrik şu çöp parasını her ay düzenli olarak lojmanda oturan polis asker ödüyor.sanki kacak bedeli bize ait.:)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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az kesmişlerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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valaha iyi ölmemiş kalbine yenilerek..yoksa kim verecekti bunun hesabınıCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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elektrik su doğalgaz faturalarında hatalı okumalar çokça oluyor. haber diye yaptığınıza bak :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kadina butun amarikanin faturasini yollamislarCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Antalya belediyesi yıllar önce bana 10. 000 ton su faturası göndermiş daha sonra itirazım sonucu düzeltmiş ti 80 li yıllarda Antalya nin 1 aylık genel su tüketiminin bu kadar olmadığını belirtmişlerdi.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Sıfırlarda hata varmış okadar. Ana boşuna stres yapmış. Hata olduğu ortada. Trump a bile bukadar fatura gelmez.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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YUH,,,Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır