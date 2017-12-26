ABD'de Yaşayan Kadına 284 Milyar Dolarlık Elektrik Faturası Geldi

"Erie Times-News"in haberine göre, Pensilvanya eyaletinin Erie ilçesinde yaşayan Mary Horomanski, elektrik faturasını görmek için girdiği internet sitesinde karşılaştığı miktarla şoke oldu.

"GÖZLERİM YERİNDEN FIRLADI

"Elektrik dağıtım şirketi Penelec'den gelen 284 milyar dolarlık faturayı görünce şok geçirdiğini anlatan Horomanski, "Gözlerim yerinden fırladı. Noel için ışıklandırma yapmıştık, onları asarken yanlışlık yaptığımızı düşündüm." dedi.

İLK TAKSİT 28 BİN DOLAR

Faturanın tamamının 2018'in kasım ayına kadar ödenmesinin istendiğine işaret eden Horomanski, taksitlendirilen borcun aralık ayındaki ilk ödemesinin 28 bin 156 dolar olduğunu söyledi.

ŞİRKET HATASINI KABUL ETTİ

Horomanski, oğlunun Penelec'i arayarak durumu anlattığını, dağıtım şirketinin de hatasını kabul ettiğini anlattı. Şirket, Horomanski'e 284 dolarlık yeni elektrik faturası gönderdi.

Penelec'in ana kuruluşu First Energy'nin sözcülerinden Mark Durbin, hatanın nasıl meydana geldiğini bilmediğini ancak ondalık hane noktasının kazara kaymış olabileceğini dile getirdi.

KALP MONİTÖRÜ İSTEDİ

Horomanski, 284 milyar dolarlık faturayı gördükten sonra oğlundan yeni yıl hediyesi olarak kalp atış hızını gösteren ölçüm monitörü almasını istediğini sözlerine ekledi.