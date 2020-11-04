- "Pennsylvania'da öndeyiz" diyen Trump'a, Validen yanıt- "Henüz sayılmayı bekleyen 1 milyondan fazla oy var"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

- "Pennsylvania'da öndeyiz" diyen Trump'a, Validen yanıt- "Henüz sayılmayı bekleyen 1 milyondan fazla oy var"

04.11.2020 14:37 | Son Güncelleme: 04.11.2020 14:42

- "Pennsylvania'da öndeyiz" diyen Trump'a, Validen yanıt "Henüz sayılmayı bekleyen 1 milyondan fazla oy var" ABD'de Başkanlık seçimi kapsamında açıklama yaparak "Pennsylvania'yı büyük bir farkla kazanıyoruz" diyen Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut Başkan Donald Trump'a, Pennsylvania...

- "Pennsylvania'da öndeyiz" diyen Trump'a, Validen yanıt

"Henüz sayılmayı bekleyen 1 milyondan fazla oy var"

PENNSYLVANIA - ABD'de Başkanlık seçimi kapsamında açıklama yaparak "Pennsylvania'yı büyük bir farkla kazanıyoruz" diyen Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut Başkan Donald Trump'a, Pennsylvania Valisi'nden yanıt geldi. Pennsylvania Valisi Tom Wolf, "Henüz sayılmayı bekleyen 1 milyondan fazla oy var" dedi.

Aylardır korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de Başkanlık seçimleri için beklenen gün geldi. Bu yıl korona virüs nedeniyle posta yolu ile oy kullanmanın da mümkün olduğu ABD'de binlerce seçmen posta yoluyla oy kullanmanın yanı sıra erken oy kullandı. Bugün ise oy kullanamayan ABD'liler sandık başına giderek, ülkenin yeni Başkanını belirliyor. Cumhuriyetçilerin adayı mevcut Başkanı Donald Trump'ın delege sayısı 213 olurken, Demokratların adayı Joe Biden ise delege sayısını 238'e yükseltti. Kritik öneme sahip Texas ve Florida'yı Trump kazanırken, Arizona'da galip Biden oldu.

"Demokrasiye yönelik bir saldırıdır"

Liderler, oy sayımı devam ederken açıklama yapmayı da ihmal etmedi. Trump ve Biden arasında kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı ABD'de önce Joe Biden kameraların karşısına geçerek destekçilerine "sabırlı olun" dedi. Biden'ın ardından Beyaz Saray'da açıklama yapan Donald Trump ise, Biden'ın konuşmasını dinlediğini ancak kendisinin büyük bir oy farklı ile önde olduğunu ifade etti. "Pennsylvania'yı büyük bir farkla kazanıyoruz" diyen Trump'a, Pennsylvania Valisi Tom Wolf'tan yanıt geldi. Wolf, "Açık olalım: Bu, Pennsylvania'nın seçimlerine, oylarımıza ve demokrasiye yönelik bir saldırıdır. Bölgelerimiz oyları olabildiğince hızlı ve mümkün olduğunca doğru bir şekilde saymak için yorulmadan çalışıyor. Pennsylvania'da adil bir seçim olacak ve her oyu sayacağız" ifadelerini kullandı.

Pennsylvania Valisi Wolf, "Henüz sayılmayı bekleyen 1 milyondan fazla oy var. Pennsylvania halkında, her oyu sayacağımızın sözünü veriyorum" dedi.

- 'Pennsylvania'da öndeyiz' diyen Trump'a, Validen yanıt- 'Henüz sayılmayı bekleyen 1 milyondan fazla oy var'
- 'Pennsylvania'da öndeyiz' diyen Trump'a, Validen yanıt- 'Henüz sayılmayı bekleyen 1 milyondan fazla oy var'
- 'Pennsylvania'da öndeyiz' diyen Trump'a, Validen yanıt- 'Henüz sayılmayı bekleyen 1 milyondan fazla oy var'
- 'Pennsylvania'da öndeyiz' diyen Trump'a, Validen yanıt- 'Henüz sayılmayı bekleyen 1 milyondan fazla oy var'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sahte validen şok ifade
Sahte validen şok ifade
Son dakika gündem: Bursa'da, otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika gündem: Bursa'da, otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri | İskenderun ilçe merkezinde nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi
Son dakika haberleri | İskenderun ilçe merkezinde nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Burak Özçivit Birkan Sokullu Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Eddie Newton Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - "Pennsylvania'da öndeyiz" diyen Trump'a, Validen yanıt- "Henüz sayılmayı bekleyen 1 milyondan fazla oy var" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 14:42:21. #1.14#
title