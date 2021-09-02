Pennsylvania'da Ida Kasırgası nedeniyle 376 yol ulaşıma kapandı
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Pennsylvania'da Ida Kasırgası nedeniyle 376 yol ulaşıma kapandı

Pennsylvania'da Ida Kasırgası nedeniyle 376 yol ulaşıma kapandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'de Ida Kasırgası'nın etkili olduğu Pennsylvania'da şiddetli yağışların neden olduğu seller ve fırtına sonucu devrilen ağaçlar nedeniyle 376 yol ulaşıma kapandı.

ABD'de Ida Kasırgası'nın etkili olduğu Pennsylvania'da şiddetli yağışların neden olduğu seller ve fırtına sonucu devrilen ağaçlar nedeniyle 376 yol ulaşıma kapandı.

ABD'de Ida Kasırgası'nın etkili olduğu New York, New Jersey ve Pennsylvania'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde şu ana kadar 14 kişi hayatını kaybetti. Pennsylvania Acil Durum Yönetim Ajansı Müdürü Randy Padfield yaptığı açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve binlerce yardım çağrısı aldıklarını belirtti. Padfield, yalnızca Montgomery County'de en az 500 yardım çağrısı alındığını aktardı. Az sayıda can kaybına ait raporların olduğunu açıklayan Padfield, ancak devlet yetkililerinin bu raporları henüz doğrulamadığını kaydetti. Padfield, eyaletin güneydoğu kısmı hariç çoğu bölgesinde sel sularının çekildiğini açıkladı.

Pennsylvania Valisi Tom Wolf ise ülkenin yavaş yavaş "iyileşme moduna" geçtiğini ve "önlerinde uzun bir yol olduğunu" aktardı. "Pennsylvania'da birçok insanın canının yandığını biliyorum" ifadelerini kullanan Wolf, eyaletin farklı bölgelerinde tarihi yağışlar yaşandığını ve eyaletin güneydoğu kesiminde en fazla hasarın meydana geldiğini açıkladı.

Pennsylvania Ulaşım Departmanı tarafından yapılan açıklamada, eyalet çapında 376 yolun ulaşıma kapalı olduğu aktarıldı. Söz konusu yolların 230'dan fazlasının sel nedeniyle, geri kalanın ise devrilen ağaçlar ve elektrik direkleri nedeniyle ulaşıma kapandığı ifade edildi. - PENNSYLVANIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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