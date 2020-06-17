Peninsula Filmi

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Train to Busan filminin devam halkası olan Peninsula, zombilerle dolu bir dünyada sıkışıp kalan bir grup insanın yaşamına odaklanıyor. Hayatta kalmak için zorlu bir mücadelenin içine giren insanlar, sıkışıp kaldıkları yerden kurtulmanın yolunu bulabilecek midir? Yönetmen: Sang-ho Yeon Senaryo: Sang-ho Yeon, Joo-Suk Park Oyuncular: Dong-won Gang, Jung-hyun Lee, John D. Michaels, Hae-hyo Kwon, Re Lee, Min-jae Kim, Ye-Won Lee Filmin Türü: Aksiyon Orijinal Adı: Train to Busan 2 Yapımcı Firma: Redpeter Films Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: Güney Kore Orijinal Dili: Korece Dağıtıcı Firma: Redpeter Films Vizyon Tarihi: 01.01.2070 Peninsula Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com