Peninsula Filmi
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Peninsula Filmi

Peninsula filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Peninsula filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Peninsula Filmi
17.06.2020 12:54 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:58

Train to Busan filminin devam halkası olan Peninsula, zombilerle dolu bir dünyada sıkışıp kalan bir grup insanın yaşamına odaklanıyor. Hayatta kalmak için zorlu bir mücadelenin içine giren insanlar, sıkışıp kaldıkları yerden kurtulmanın yolunu bulabilecek midir?

Yönetmen: Sang-ho Yeon

Senaryo: Sang-ho Yeon, Joo-Suk Park

Oyuncular: Dong-won Gang, Jung-hyun Lee, John D. Michaels, Hae-hyo Kwon, Re Lee, Min-jae Kim, Ye-Won Lee

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Train to Busan 2

Yapımcı Firma: Redpeter Films

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Güney Kore

Orijinal Dili: Korece

Dağıtıcı Firma: Redpeter Films

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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