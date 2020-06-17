Peninsula Filmi
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17.06.2020 12:54 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:58
Train to Busan filminin devam halkası olan Peninsula, zombilerle dolu bir dünyada sıkışıp kalan bir grup insanın yaşamına odaklanıyor. Hayatta kalmak için zorlu bir mücadelenin içine giren insanlar, sıkışıp kaldıkları yerden kurtulmanın yolunu bulabilecek midir?
Yönetmen: Sang-ho Yeon
Senaryo: Sang-ho Yeon, Joo-Suk Park
Oyuncular: Dong-won Gang, Jung-hyun Lee, John D. Michaels, Hae-hyo Kwon, Re Lee, Min-jae Kim, Ye-Won Lee
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Train to Busan 2
Yapımcı Firma: Redpeter Films
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Güney Kore
Orijinal Dili: Korece
Dağıtıcı Firma: Redpeter Films
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com