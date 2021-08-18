Penguenlerin beslenme saatleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Penguenlerin beslenme saatleri

Penguenlerin beslenme saatleri
Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Haberler | Güncel

BURSA Hayvanat Bahçesi'ndeki 17 Afrika pengueni, taze sardalya ile besleniyor.

BURSA Hayvanat Bahçesi'ndeki 17 Afrika pengueni, taze sardalya ile besleniyor. Serinlemek için havuzda yüzen penguenler, beslenme saatlerinde ilginç görüntüler oluşturuyor.

Türkiye'deki Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) üye 3 hayvanat bahçesinden biri olan Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki Afrika penguenleri, taze sardalya ile besleniyor. Hayvanat Bahçesi Başbakıcısı Önder Sevim, 3'ü hayvanat bahçesinde dünyaya gelen, toplam 17 penguene baktıklarını belirterek, "Penguenler için özel bir barınağımız var. Burada 3'ü yavru olmak üzere penguenler bulunuyor. Doğal ortamlarında yaşayan hayvanlar serinlemek için havuza giriyorlar. Günde iki kez 150- 200 gram arası taze sardalyayla besliyoruz. Penguenlerin bazıları, 2017- 2018 yılında Hollanda ve Belçika'dan getirildi. Adaptasyon süreçleri bitti. Bu yıl yavru da aldık. Günde 2 kez sardalyayla besliyoruz. Havalar çok sıcak olduğunda iç barınağa alıyoruz. Bunlar Afrika pengueni. Bizim ülkemize uygun penguenler. Özellikle çocukların çok ilgisini çekiyor. Suda penguenler yüzerken izliyorlar. İnternet üzerinden 24 saat canlı yayın da yapılıyor. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.Toplam 206 bin 600 metrekare alan üzerine kurulan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde 111 türden bin 70 hayvan doğal ortamlarında barınıyor.


Penguenlerin beslenme saatleri
Penguenlerin beslenme saatleri
Penguenlerin beslenme saatleri
Penguenlerin beslenme saatleri
Penguenlerin beslenme saatleri
Penguenlerin beslenme saatleri
Penguenlerin beslenme saatleri
Penguenlerin beslenme saatleri
Penguenlerin beslenme saatleri
Penguenlerin beslenme saatleri
Penguenlerin beslenme saatleri
Penguenlerin beslenme saatleri
Penguenlerin beslenme saatleri
Penguenlerin beslenme saatleri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden, Türkiye'yle Afgan mülteciler konusunda anlaşma yapıldığı iddialarına tepki
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden, Türkiye'yle Afgan mülteciler konusunda anlaşma yapıldığı iddialarına tepki
Son dakika haber | Uganda'da çocuk felci virüsü tespit edildi
Son dakika haber | Uganda'da çocuk felci virüsü tespit edildi
ABD, Kovid-19 nedeniyle Türkiye'yi 'çok yüksek riskli' ülkeler arasına aldı ve 'Seyahat etmeyin' uyarısı yayımladı
ABD, Kovid-19 nedeniyle Türkiye'yi "çok yüksek riskli" ülkeler arasına aldı ve "Seyahat etmeyin" uyarısı yayımladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cimilli İbo Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar Berdan Mardini
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Lionel Messi Abdullah Avcı Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Penguenlerin beslenme saatleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 12:02:16. #1.16#

title