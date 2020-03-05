Penguenler Takımı Uzayda Filmi
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Penguin League, karargahları hakkındaki gerçekleri öğrenmek için galaksilere gönderilen penguenlerin hikayesini konu ediyor. Penguen pilotlar Flip ve Zooey, daha önce hiçbir kuşun gitmediği bir yere yolculuk yapmakla görevlendirilir. Dost canlısı ve konuşkan bir uzay gemisi olan Slushy, artık keşif gezilerine başlamıştır. Penguenler, Kaptan Stella tarafından yönetilen merkezleri hakkındaki gerçekleri öğrenmek için galaksiler arası yolculuk yapar.
Yönetmen: James Snider
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Penguin League
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 74 dk.
Dağıtıcı Firma: Özen Film
Vizyon Tarihi: 27.03.2020
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Kaynak: InterSinema.com