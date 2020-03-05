Penguenler Takımı Uzayda Filmi

05.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:52

Penguin League, karargahları hakkındaki gerçekleri öğrenmek için galaksilere gönderilen penguenlerin hikayesini konu ediyor. Penguen pilotlar Flip ve Zooey, daha önce hiçbir kuşun gitmediği bir yere yolculuk yapmakla görevlendirilir. Dost canlısı ve konuşkan bir uzay gemisi olan Slushy, artık keşif gezilerine başlamıştır. Penguenler, Kaptan Stella tarafından yönetilen merkezleri hakkındaki gerçekleri öğrenmek için galaksiler arası yolculuk yapar.

Yönetmen: James Snider

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Penguin League

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 74 dk.

Dağıtıcı Firma: Özen Film

Vizyon Tarihi: 27.03.2020



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Kaynak: InterSinema.com