Penguenler Takımı Uzayda 2 Filmi
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18.03.2020 08:57 | Son Güncelleme: 18.03.2020 08:58
Penguenler Takımı Uzayda animasyon filminin devamını yine James Snider yönetirken senaryoyu yine BC Fourteen kaleme alıyor.
Yönetmen: James Snider
Senaryo: BC Fourteen
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Penguin League 2
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Özen Film
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com