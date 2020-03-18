Penguenler Takımı Uzayda 2 Filmi

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Penguenler Takımı Uzayda animasyon filminin devamını yine James Snider yönetirken senaryoyu yine BC Fourteen kaleme alıyor. Yönetmen: James Snider Senaryo: BC Fourteen Filmin Türü: Animasyon Orijinal Adı: Penguin League 2 Yapımcı Firma: 0 Yapım Yılı: 2019 Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dili: İngilizce Dağıtıcı Firma: Özen Film Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com