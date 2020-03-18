Penguenler Takımı Uzayda 2 Filmi
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Penguenler Takımı Uzayda 2 Filmi

Penguenler Takımı Uzayda 2 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Penguenler Takımı Uzayda 2 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

18.03.2020 08:57 | Son Güncelleme: 18.03.2020 08:58
Penguenler Takımı Uzayda 2 Filmi

Penguenler Takımı Uzayda animasyon filminin devamını yine James Snider yönetirken senaryoyu yine BC Fourteen kaleme alıyor.

Yönetmen: James Snider

Senaryo: BC Fourteen

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Penguin League 2

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Özen Film

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


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Kaynak: InterSinema.com

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