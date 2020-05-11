Penguen dansı ile yoğun bakımdan çıktılar
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Penguen dansı ile yoğun bakımdan çıktılar

Penguen dansı ile yoğun bakımdan çıktılar
11.05.2020 13:26 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:26

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Devlet Hastanesi'nde bir buçuk aydır tedavi gören 63 yaşındaki Binali Alkan ve 59 yaşındaki eşi Gülbahar Alkan, sağlığına kavuştu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Devlet Hastanesi'nde bir buçuk aydır tedavi gören 63 yaşındaki Binali Alkan ve 59 yaşındaki eşi Gülbahar Alkan, sağlığına kavuştu. Dört hafta boyunca yoğun bakımda kalan Binali Alkan, sağlık personellerinin yoğun çabası ile sağlığına kavuştu ve normal odaya alındı.

Eşi taburcu oldu

Çerkezköy ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 63 yaşındaki Binali Alkan'ın Koronavirüs testi pozitif çıktı. Eşi Gülbahar Alkan'a yapılan test de pozitif çıkınca çift birlikte tedaviye alındı. Virüs Binali Alkan'da yoğun seyredince yoğun bakıma alındı. Eşi ise normal serviste tedavilerine devam etti. Binali Alkan yaklaşık 4 hafta boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Öte yanda eşi ise 2 haftalık tedavisinin ardından taburcu edildi.

Penguen dansı ile uğurlandı

Yoğun bakımda sağlık personellerinin yoğun çabasıyla tedavisine devam eden Binali Alkan ise hafta sonunda normal odaya alındı. Penguen dansı ile odasına götürülen Alkan'ın bir süre gözetim altında tutulmasının ardından taburcu edileceği kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Manşet

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